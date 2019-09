Medvedev in de finale van de US Open

Daniil Medvedev staat in de finale van de US Open. De Rus versloeg op het hardcourt van het Arthur Ashe Stadium in New York in drie sets Grigor Dimitrov: 7-6 (5) 6-4 6-3. De Bulgaar moest na 2 uur en 38 minuten zijn meerdere erkennen in de nummer 5 van de wereld.

De 23-jarige Rus is bezig aan goed hardcourtseizoen. Hij veroverde vorige maand de titel in Cincinnati. In de finale treft Medvedev de Spaanse tennisser Rafael Nadal of zijn leeftijdsgenoot Matteo Berrettini uit Italiƫ, die in het in de andere halve finale tegen elkaar opnemen.