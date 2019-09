Motorproblemen voor Verstappen in kwalificatie

Max Verstappen heeft in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië geen tijd kunnen neerzetten. De Nederlandse coureur van Red Bull ging pas kort voor het einde van de eerste sessie de baan op en werd tijdens zijn vliegende ronde, waarin hij een goede tijd probeerde neer te zetten, getroffen door motorproblemen. “No power, no power”, meldde Verstappen over de boordradio. Hij reed langzaam terug naar de pitsstraat.

“Ik had geen vermogen meer”, verklaarde Verstappen na de kwalificatie bij Ziggo Sport. “Ik wilde naar buiten om nog één rondetijd neer te zetten, zodat ik kon kijken hoe het ging. Helaas is het daar niet van gekomen.”

De 21-jarige kopman van Red Bull wist voorafgaand aan de kwalificatie al dat hij zondag in de race achteraan moet starten. Verstappen heeft een verbeterde versie van de Honda-motor achterin zijn bolide gekregen, de zogeheten Spec 4, en dat levert hem een gridstraf op. Verstappen zette in de laatste vrije training op Monza nog de tweede tijd neer. De Nederlander was toen slechts een fractie langzamer dan Sebastian Vettel in de Ferrari.

“Alles voelt op zich wel goed aan. Op zich heb ik wel vertrouwen”, aldus Verstappen, die weet dat hij zondag voor een inhaalrace staat. Met het extra vermogen van de Honda-motor hoopt hij vanuit het achterveld redelijk makkelijk naar voren te kunnen rijden. Op het hogesnelheidscircuit van Monza is inhalen meestal geen probleem. “Het ligt er een beetje aan hoe snel ik door het verkeer kom. Op welk weer ik hoop? Ja, nat natuurlijk.”