Rafael Nadal bereikt finale van de US Open

Rafael Nadal kan de US Open voor de vierde keer op zijn naam schrijven. De Spanjaard plaatste zich ten koste van Matteo Berrettini voor de finale van het hardcourttoernooi in New York. In drie sets en in 2 uur en 34 minuten rekende hij af met de 23-jarige Italiaan: 7-6 (6) 6-4 6-1.

De halve finale ging in de eerste set gelijk op. Daarin toonde Berrettini een stugge tegenstander voor de nummer 2 van de plaatsingslijst, die uiteindelijk wel aan het langste eind trok. Na de eerste set kreeg Nadal steeds meer grip op de wedstrijd.

Nadal neemt het in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev die in de andere halve finale te sterk was voor de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-6 (5) 6-4 6-3. De 33-jarige Spanjaard won het grandslamtoernooi in New York in 2010, 2013 en 2017. In totaal heeft hij achttien grandslamtitels.