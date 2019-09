Reprimandes na kwalificatie op Monza

De Formule 1-coureurs Carlos Sainz, Lance Stroll en Nico Hülkenberg hebben na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië een reprimande gekregen van de stewards. Volgens de baancommissarissen zouden de drie coureurs de grootste aanstichters zijn van de chaos die op de baan ontstond in de laatste minuten van de kwalificatie. Omdat alle coureurs op de snelle baan van Monza wilden profiteren van elkaars slipstream, reden ze in hun zogeheten out-lap zo langzaam achter elkaar aan dat er gevaarlijke situaties ontstonden.

“Iedereen wilde een slipstream hebben en niemand wilde voorop rijden”, zei teambaas Toto Wolff van Mercedes. “Het leken wel allemaal idioten op de baan. Dit was nog erger dan bij een jeugdklasse.”

De raceleiding had de coureurs vooraf nog gewaarschuwd dat ze niet onnodig langzaam over de baan mochten rijden. In de laatste kwalificatiesessie gebeurde dat toch. Het zorgde ervoor dat bijna alle coureurs te laat over start/finish kwamen om nog een snelle ronde te rijden. Het onderzoek van de stewards leidde niet tot gridstraffen, alleen tot wat reprimandes. Hülkenberg behoudt daardoor zijn zesde startplek, Sainz de zevende en Stroll de negende.