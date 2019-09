Rus en Burger naar finales ITF-toernooien

Tennisster Arantxa Rus heeft zich voor de zevende keer dit jaar geplaatst voor de eindstrijd van een ITF-toernooi. De 28-jarige Rus bereikte de finale in Marbella na een 6-1 7-6 (3)-zege op de Spaanse Olga Sáez Larra. Zondag is Marina Bassols Ribera, eveneens uit Spanje, de tegenstandster.

Rus heeft dit jaar al vijf titels veroverd. Ze staat op de wereldranglijst op de rand van de top 100, op plek 104.

In Praag verzekerde Cindy Burger zich van een plek in de eindstrijd van een ITF-toernooi. Ze verraste de als derde geplaatste Russin Marina Melnikova met 7-6 (5) 7-5. De Tsjechische Jesika Maleckova, als vijfde geplaatst, is zondag de opponente van Burger. De Volendamse heeft al zeven zeges op een rij geboekt in Praag. De mondiale nummer 583 won ook al drie kwalificatiewedstrijden.