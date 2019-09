Serena Williams jaagt op 24e grandslamtitel

De Amerikaanse tennisster Serena Williams gaat zaterdag in New York proberen om haar 24e grandslamtoernooi te winnen. De 37-jarige Amerikaanse veterane won het toernooi in New York al zes keer. In 2014 deed ze dat voor het laatst. Mocht Williams het toernooi winnen dat evenaart ze het record van gewonnen grandslamtitels van de Australische Margaret Smith-Court. Zij was tussen 1960 en 1973 24 keer winnares van een grand slam.

Williams treft in de eindstrijd verrassend de als 15e geplaatste Bianca Andreescu die voor het eerst in haar carrière de finale van een grand slam bereikte. De Canadese schakelde in de halve eindstrijd in twee sets de Zwitserse Belinda Bencic uit. Williams was veel te sterk voor de Oekraïense Elina Svitolina.

Toen Serena Williams in 1999 in New York haar eerste grandslamtitel veroverde, moest Bianca Andreescu (19) nog geboren worden. Beide tennissters troffen elkaar een keer eerder. Dat was vorige maand tijdens de finale van het toernooi in Toronto. Andreescu won die wedstrijd omdat Williams de wedstrijd al in de eerste set geblesseerd moest staken.

Williams staat al een tijdje op 23 grandslamtitels. Begin 2017 won ze de Australian Open terwijl ze al zwanger was. Williams keerde na de geboorte van dochter Alexis Olympia Ohanian jr. terug op de baan, ook omdat ze het record van Court wil verbeteren. Al drie keer had ze de kans om nummer 24 binnen te halen, maar twee jaar op rij was Williams kansloos in de finale van Wimbledon. Op de US Open bereikte ze afgelopen seizoen ook de eindstrijd, maar daarin moest ze in een turbulente partij buigen voor Naomi Osaka.

Het wordt de 33e grandslamfinale in het enkelspel voor Williams. Dat is een minder dan het record van haar landgenote Chris Evert.