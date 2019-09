Todt: motorsport is gevaarlijk

In motorische sporten ligt het gevaar altijd op de loer. Die boodschap gaf voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA voorafgaand aan de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 op het circuit van Monza. “Motorsport is gevaarlijk. Minder dan vroeger, maar het is nog steeds gevaarlijk”, zei de 73-jarige Fransman, voormalig teambaas van Ferrari.

Een week geleden verongelukte zijn landgenoot Anthoine Hubert op het circuit van Spa-Francorchamps. De discussie over de veiligheid in de auto- en motorsport is daardoor weer opgelaaid. “Eén slachtoffer is al te veel”, zei Todt. “We hebben duizenden coureurs, maar we willen geen gewonden. Sommige mensen die nu kritiek leveren, hebben wel een kort geheugen. Toen we de halo introduceerden, de bescherming voor coureurs op de cockpit, zeiden de criticasters dat we die niet nodig hadden. En nu willen ze meer. Het is een emotionele discussie.”