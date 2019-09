Zonderland laat mogelijk WK turnen schieten

Epke Zonderland laat mogelijk de WK turnen, begin oktober in Stuttgart, aan zich voorbij gaan. De turner heeft weer last van zijn bijholtes, zegt hij tegen de NOS. In aanloop naar de Olympische Spelen had Zonderland ook al last van zijn bijholtes.

“Het is een drukkende pijn op mijn voorhoofd en rondom mijn neus. Ik heb de hele zomer niet lekker kunnen trainen”, zei Zonderland. “Normaal gesproken is het omstreeks deze periode de puntjes op de i zetten. Dat is nu niet zo.”

De 33-jarige Zonderland veroverde vorig jaar tijdens de WK in Qatar de wereldtitel aan de rekstok. Datzelfde deed hij op de wereldkampioenschappen van 2013 (Antwerpen) en 2014 (Nanning).

Zonderland deed ondanks zijn fysieke staat in Heerenveen wel mee aan de interland tegen Belgiƫ, Spanje, Frankrijk en Turkije. Hij kwam alleen in actie op de onderdelen brug en rekstok. Op brug werd hij derde met 14,400 punten en aan rek werd hij vierde met 13,900 punten.

Zonderland deed mee bij de tweede Nederlandse ploeg. Bart Deurloo, Rick Jacobs, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt vormden de eerste ploeg en zij werden tweede, achter Turkije.