Ackermann klopt Boy van Poppel in Fourmies

Boy van Poppel is als derde gefinisht in de GP de Fourmies in Frankrijk. De 31-jarige wielrenner van Roompot-Charles moest in de sprint na 205 kilometer met start en finish in het Noord-Franse Fourmies de Duitse sprinter Pascal Ackermann en de Belg Jasper Philipsen voor zich dulden.

Ackermann was Philipsen een dag eerder in de Brussels Cycling Classic ook net voorgebleven. De Duitse sprinter van Bora-hansgrohe eindigde toen echter als tweede achter de Australiƫr Caleb Ewan.

In de GP des Fourmies was hij wel duidelijk de snelste. De Duitser won de wedstrijd een jaar eerder ook al. De Franse sprinter Nacer Bouhanni kwam in de sprint hard ten val.