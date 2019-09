Andreescu wint US Open ten koste van Williams

De 19-jarige Canadese Bianca Andreescu heeft ten koste van Serena Williams de titel veroverd op de US Open. De tiener versloeg de Amerikaanse, die op 24 grandslamtitels had kunnen komen, met 6-3 7-5.

Andreescu, de nummer 15 van de wereld, was op een grandslamtoernooi nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Vorig jaar verloor ze op de US Open nog in de eerste ronde van de kwalificaties. Ze beleefde dit jaar haar doorbraak en won ook al de grote hardcourttoernooien van Indian Wells en Toronto.

Voor Williams is het de vierde finale op een grand slam op een rij die ze verliest. Ze verloor vorig jaar ook de finale van de US Open en tijdens de laatste twee edities van Wimbledon moest ze ook haar meerdere erkennen in de eindstrijd. Haar laatste titel op een major dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.