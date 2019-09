De Vries opnieuw derde in Monza

Nyck de Vries is zondag in de Formule 2 opnieuw als derde geëindigd. Op het circuit van Monza moest de Nederlandse coureur de Britten Jack Aitken en Jordan King voor laten gaan. De Vries profiteerde van een straf van de Japanner Nobuharu Matsushita, waardoor hij opschoof naar de derde plek.

De Vries finishte zaterdag tijdens de eerste race ook al als derde. De 24-jarige coureur leidt in de stand om het wereldkampioenschap met 225 punten. De Canadees Nicholas Latifi volgt met 166 punten. De Vries kan tijdens de volgende race, over drie weken in Rusland, de eindzege veilig stellen.