Goede seizoensstart Kaptheijns in veldrit Eeklo

Wielrenster Maud Kaptheijns heeft in Eeklo de eerste veldrit van het seizoen op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlandse, die rijdt voor Pauwels Sauzen-Bingoal, versloeg in de sprint haar landgenote Inge van der Heijden en de Britse Anna Kay.

“Zo’n eerste cross is altijd raar en bijzonder zwaar”, zei Kaptheijns. “Deze prestatie geeft me veel vertrouwen voor wat nog moet komen. Ik was echt gebrand op die eerste zege, vorig jaar moest ik daar veel te lang op wachten. Maar dit is geen garantie op een schitterend seizoen, al is de nul achter mijn naam alvast weg.”

De Belg Laurens Sweeck pakte de zege bij de mannen. Hij bleef zijn landgenoten Eli Iserbyt en Quinten Hermans voor. Wereldkampioen Mathieu van der Poel en de nog geblesseerde Wout van Aert ontbraken in Eeklo. De veldrit in Eeklo maakt deel uit van de Ethias Cross, voorheen Brico Cross, een serie van acht losstaande wedstrijden.