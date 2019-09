Herlings domineert alweer als vanouds

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft alweer ouderwets gedomineerd in de MXGP. De onttroonde wereldkampioen won de eerste manche in de Grote Prijs van Turkije. Het was zijn eerste zege na zijn comeback.

Herlings reed dit jaar nauwelijks een race in het wereldkampioenschap door lang blessureleed. Hij miste de eerste zeven races van het seizoen door een voetblessure en liep kort na zijn rentree een enkelblessure op, die hem nog eens zes grands prix aan de kant hield.

De Brabander kwam twee weken geleden weer voor het eerst aan de start in de Grote Prijs van Zweden. Daar kon hij nog geen overwinning bijschrijven, maar op het circuit in het Turkse Afyonkarahisar was hij ongenaakbaar.

De Let Pauls Jonass eindigde in de eerste heat als tweede op 5 seconden. Brabander Glenn Coldenhoff werd derde op 15 tellen. Coldenhoff won de laatste twee grands prix (Zweden en Italië). De Sloveen Tim Gajser, die zich al verzekerd weet van de wereldtitel, passeerde als zesde de meet in de eerste manche.