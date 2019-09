Kuss laat Jumbo-Visma weer juichen in Vuelta

Wielrenner Sepp Kuss heeft Jumbo-Visma in de vijftiende etappe de tweede ritzege in de Ronde van Spanje bezorgd. De 24-jarige Amerikaan kwam als eerste boven op het Santuario del Acebo, na een lastige bergetappe over 154,4 kilometer met vier beklimmingen.

Zijn kopman Primoz Roglic deed goede zaken in het klassement. De Sloveense leider in het algemeen klassement vergrootte de voorsprong op zijn concurrenten. Hij ging mee in een aanval van nummer twee Alejandro Valverde en liep verder uit op zijn landgenoot Tadej Pogacar en de Colombianen Miguel Ángel López en Nairo Quintana.

De Nederlandse ploeg won eerder de individuele tijdrit met Primoz Roglic.