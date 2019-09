Majerus stelt eindzege Ladies Tour veilig

Christine Majerus heeft de 22e editie van de Boels Ladies Tour gewonnen. De Luxemburgse verdedigde haar leidende positie met succes in de slotetappe van Nijmegen naar Arnhem over 154,8 kilometer. De etappe werd gewonnen door de Italiaanse Chiara Consonni van Valcar Cylance Cycling.

Majerus had na de vierde etappe een voorsprong van 30 seconden op de Duitse Lisa Klein in het algemeen klassement. De wielrenster van Boels-Dolmans kwam in de eerste groep als tiende binnen en verzekerde zich van de eindzege. Amy Pieters en Annemiek van Vleuten kwamen in de slotkilometers ten val.

In de sprint in Arnhem leek het een duel tussen Lorena Wiebes en de Italiaanse Marta Bastianelli te gaan worden, maar Consonni, goed in positie gebracht door een teamgenote, verraste de sprintsters en bleef Wiebes en Lucinda Brand voor. De 20-jarige Italiaanse boekte haar eerste profzege.