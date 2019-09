Mertens wint op US Open dubbel met Sabalenka

Tennissters Elise Mertens en Arina Sabalenka hebben op de US Open de titel gegrepen in het dubbelspel. De Belgische en haar partner uit Wit-Rusland versloegen in twee sets de Australische Ashleigh Barty en haar eveneens Wit-Russische partner Victoria Azarenka: 7-5 7-5.

Mertens en Sabalenka waren als vierde geplaatst in New York. Het koppel won dit jaar al op hardcourt de dubbeltitels in Indian Wells en Miami, maar had niet eerder de finale van een grandslamtoernooi bereikt. Tegen de als achtste geplaatste Barty en Azarenka domineerden Mertens en Sabalenka de eerste set. Die wonnen ze met 7-5 dankzij twee benutte breakpoints.

Een break op 5-5 in de tweede set zorgde ervoor dat de Belgische en de Wit-Russin mochten serveren voor de wedstrijd. Met een uitgeslagen smash van Barty op matchpoint konden ze hun eerste grandslamtitel vieren.