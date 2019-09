Nageeye door barrière op halve marathon

Abdi Nageeye heeft als eerste Nederlander de halve marathon onder het uur gelopen. Hij liep in de Great North Run in het Britse Newcastle de 21,1 kilometer in 59 minuten en 55 seconden. Nageeye eindigde met die tijd in de topwedstrijd als derde achter de Britse winnaar Mo Farah (59.07) en de Ethiopiër Tamirat Tola (59.13).

Nageeye dook daarmee ruim onder het Nederlands record dat hij in februari van dit jaar in Japan op 1 uur en 24 seconden zette. De geboren Somaliër is in voorbereiding op de marathon van Amsterdam, waar hij een aanval wil doen op het Nederlands record, dat hij in april van dit jaar in de marathon van Rotterdam op 2.06.17 zette. Hij doet niet mee aan de WK in Doha, die eind deze maand beginnen.