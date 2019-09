Rus behaalt in Marbella zesde titel in 2019

Arantxa Rus heeft het ITF-tennistoernooi van Marbella op haar naam geschreven. De 28-jarige Nederlandse was in de finale met 6-2 6-2 te sterk voor de Spaanse Marina Bassols Ribera.

Voor Rus, die op de wereldranglijst de 104e positie inneemt en in Marbella als eerste was geplaatst, is het haar zesde titel dit jaar.

In Praag slaagde Cindy Burger er niet in de finale te winnen. De Nederlandse moest haar meerdere erkennen in thuisspeelster Jesika Maleckova. Burger won maar drie games tegen de als vijfde geplaatste Tsjechische: 6-1 6-2.

Burger, 583e op de wereldranglijst, moest zeven partijen winnen (drie in het kwalificatietoernooi en vier in het hoofdschema) om de eindstrijd te bereiken.