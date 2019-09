Servische volleybalsters winnen opnieuw EK

De volleybalsters van Servië hebben opnieuw de Europese titel gegrepen. In de Turkse hoofdstad Ankara werd het gastland Turkije na vijf sets verslagen: 21-25 25-21 25-21 22-25 15-13.

De Servische volleybalsters wonnen in 2017 het EK door Nederland in de finale te verslaan. De Nederlandse volleybalsters verloren op dit EK kansloos in de kwartfinale van Turkije, dat gecoacht wordt door de voormalig bondscoach van Oranje, Giovanni Guidetti.

In de beslissende vijfde set in Ankara nam Turkije aanvankelijk een kleine voorsprong en daarna Servië, waarna de Turkse volleybalsters terugkwamen tot 11-11. Servië kreeg het eerste punt voor de titel op 14-13. In het daaropvolgende aanval maakte Turkije een netfout en konden de Servische speelsters de titel vieren.