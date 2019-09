Trentin wint tweede etappe in Groot-Brittannië

Matteo Trentin heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië. De Italiaanse wielrenner van Mitchelton-Scott was de snelste in de sprint van de etappe over 165,9 kilometer met start en finish in Kelso. Hij bleef de Belg Jasper De Buyst en Mike Teunissen voor.

De Brit Alex Dowsett probeerde het solo in de slotkilometers, maar de renner van Katoesja kon het aanstormende peloton niet voorblijven. Met nog ongeveer honderd meter te gaan werd hij bijgehaald door de sprinters.

Dylan Groenewegen, die zaterdag de eerste etappe had gewonnen, zat niet in de voorste groep. Hij finishte op ruime achterstand en verloor daarmee de leiderstrui aan Trentin. De Italiaan heeft elf seconden voorsprong op zijn landgenoot Davide Cimolai en De Buyst. Teunissen volgt op 13 seconden.