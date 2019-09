Van der Mark zevende in tweede race Portugal

Motorcoureur Michael van der Mark heeft in de tweede race van het WK Superbike in het Portugese Portimão geen podiumplaats kunnen bemachtigen. De Rotterdammer passeerde de finishvlag op zijn Yamaha als zevende. In de eerste race op zaterdag was hij nog als derde geëindigd.

De Spanjaard Alvaro Bautista won de tweede race, voor de Brit Jonathan Rea en de Turk Toprak Razgatlioglu. Alex Lowes, de Britse teamgenoot van Van der Mark bij Yamaha, werd vierde en passeerde Van der Mark in de tussenstand van het kampioenschap. De Nederlander staat nu vierde.

Het WK Superbike telt nog zes races. Rea leidt het WK riant en hem kan een vijfde wereldtitel op rij amper nog ontgaan.