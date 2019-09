Verstappen achtste na inhaalrace op Monza

Max Verstappen is na een inhaalrace in de Grote Prijs van Italië als achtste gefinisht. De Limburger van Red Bull begon als voorlaatste aan de race en moest na de eerste ronde al een pitstop maken vanwege schade aan zijn bolide. Vanaf de laatste plaats rukte hij geleidelijk op, maar de beoogde vijfde plaats bleek onhaalbaar.

Het was wel feest voor Ferrari op de thuisbaan in Monza. Charles Leclerc won de race op het snelste circuit ter wereld. De Monegask boekte daarmee zijn tweede GP-zege op rij, want hij was vorige week ook al de snelste op Spa-Francorchamps.

Zijn overwinning leidde tot uitzinnige vreugde bij de tienduizenden in het rood gehulde Italiaanse racefans, die eindelijk weer eens konden juichen voor Ferrari. De vorige zege van de Italiaanse renstal op het thuiscircuit was negen jaar geleden. Toen was Fernando Alonso de snelste.

Leclerc startte de race van poleposition en wist ook als leider door de eerste bocht te gaan. De Brit Lewis Hamilton van Mercedes zat rondenlang kort achter hem, maar de regerend wereldkampioen slaagde er niet in de onverzettelijke Ferrari-rijder voorbij te gaan. Ook Valtteri Bottas, die in de slotfase sterk kwam opzetten in zijn Mercedes, zette Leclerc nog zwaar onder druk, maar het 21-jarige racetalent hield stand. Bottas eindigde als tweede en Hamilton werd derde.

Voor Verstappen viel weinig eer te behalen, omdat hij vanwege een motorwissel voor straf achteraan moest beginnen. Tot overmaat van ramp moest hij voor de eerste bocht al vol in de remmen om niet achterop bij de Mexicaan Sergio Pérez te knallen. Niettemin beschadigde hij de ‘neus’ van zijn Red Bull en was gedwongen een nieuwe voorvleugel in de pits op te halen. Als laatste in het veld begon de Nederlander aan zijn inhaalrace, die eindigde op de achtste plaats en niet op de vijfde plaats, waar hij op mikte.

Verstappen verdiende 4 WK-punten en behield zijn derde plaats in de stand met 185 punten. Leclerc naderde hem wel tot 3 punten (182). Hamilton, die zich in de race liet aftroeven door Leclerc, pakte tegen het einde van de race nog wel het bonuspunt voor de snelste ronde. Hij leidt het kampioenschap met riante voorsprong.