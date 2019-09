Verstappen: het zat niet mee

Max Verstappen was uitgesproken na zijn ietwat teleurstellende achtste plaats in de Grote Prijs van Italië, waar hij achteraan moest beginnen en zich maar moeizaam door het veld naar voren wist te manoeuvreren. “Voortaan weer fatsoenlijk vooraan starten, dan blijf je ook uit dit gezeik”, mopperde hij op Ziggo Sport.

De Limburger was wel tevreden over de snelheid van zijn Red Bull. In de beginfase van de race wist hij zelfs de snelste ronde neer te zetten. Maar het zat hem naar eigen zeggen niet mee. “Mijn tweede pitstop was wat ongelukkig getimed, waardoor ik 12 seconden verloor. Ik moest daarna coureurs voorbij die ik eerder al een keer had ingehaald en kwam toen vast te zitten achter Sergio Pérez. Zijn auto ging erg hard op het rechte stuk, waardoor ik er niet voorbij kon.”

Verstappen mikte vooraf op de vijfde plaats. In zijn beleving was dat het maximaal haalbare op het circuit van Monza. De achterste startpositie had hij te danken aan een gridstraf, omdat Red Bull een nieuwe motor in zijn auto had gezet. Bij het afremmen voor de eerste bocht liep Verstappen echter al schade op. “Na de start hoopte het veld zich opeens op. Ik stuurde naar links, maar raakte helaas nog net de achterband van Pérez. Vandaar dat ik meteen naar binnen moest komen voor een nieuwe voorvleugel.”

Die achtste plaats was niet het beste resultaat, vond de Limburger, die vorige week in Spa-Francorchamps na een crash met de Fin Kimi Räikkönen al in de eerste ronde uitviel. “Maar als je achteraan start op dit circuit, waar je ziet dat andere teams wat sneller zijn geworden, is het gewoon lastig. Zeker als je vast komt te zitten achter een auto die enorm hard loopt op het rechte stuk.”