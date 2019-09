Williams weet Court maar niet te evenaren

Net als vorig jaar was het Serena Williams (37) op de US Open niet gegund haar 24e grandslamtitel te pakken en daarmee op gelijke hoogte te komen met recordhouder Margaret Court. Voor de vierde keer op een rij verloor ze een finale op een grand slam, ditmaal van de Canadese Bianca Andreescu.

“Het spijt me. Ik weet dat jullie wilden dat Serena zou winnen”, zei Andreescu tijdens de prijzenceremonie. Het werd uiteindelijk 6-3 7-5, terwijl Andreescu in de tweede set met 5-1 een comfortabele voorsprong had. “Ik moest echt van het publiek winnen. Ik ben er trots op hoe ik ermee ben omgegaan.”

Williams pakte precies twintig jaar geleden in New York haar eerste grandslamtitel. Ze bleef twee decennia later één zege verwijderd van haar zevende US Open-titel. “Ik vocht om langer in de wedstrijd te blijven. Maar zij speelde ongelooflijk tennis”, aldus Williams, die vervolgens met een knipoog sprak over haar uitblijvende 24e major. “Ik heb zoveel steun gehad bij mijn team bij alle dieptepunten, dieptepunten, dieptepunten en dieptepunten.”

Twee maanden geleden verloor Williams de finale van Wimbledon, toen van Simona Halep.