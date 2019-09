België selecteert talent Evenepoel voor WK

Wielrenner Remco Evenepoel rijdt binnenkort in Yorkshire de wegwedstrijd bij de wereldkampioenschappen voor België. Het 19-jarige talent is in zijn eerste jaar als prof meteen voor het evenement in Engeland geselecteerd.

Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet zijn eveneens aangewezen door bondscoach Rik Verbrugghe, die in een later stadium nog drie renners oproept. De wegwedstrijd is op zondag 29 september.

In de tijdrit, op woensdag 25 september, komt Evenepoel eveneens in actie. Hij werd onlangs in Alkmaar Europees kampioen op het onderdeel. Ook werelduurrecordhouder Victor Campenaerts en Yves Lampaert zijn uitverkozen.