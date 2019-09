Bertens: ik moest even bijkomen van alles

Kiki Bertens denkt dat ze na een onrustige periode klaar is voor de laatste maanden van het tennisseizoen. “Ik ben een paar dagen thuis geweest. Ik heb niet superveel getraind de laatste dagen omdat ik druk was met andere dingen. Ik moest toch even bijkomen van alles”, aldus de Nederlandse tennisster over haar breuk met coach Raemon Sluiter. Het tweetal besloot een pauze in te lassen. Na een reeks toernooien in Azië wordt bepaald of de samenwerking een vervolg krijgt.

Bertens, die op de wereldranglijst achtste staat, doet deze week mee in Zhengzhou in China. “Het is een lang seizoen geweest. Maar fysiek voel ik me goed”, zegt ze. “Ik ga er alles aan doen om er bij de WTA Finals bij te zijn.”

Aan het eindejaarstoernooi mogen de beste acht speelsters van dit jaar meedoen. Bertens wordt in Zhengzhou bijgestaan door fysiotherapeute en assistent-coach Elise Tamaëla.