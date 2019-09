Europa leidt tegen USA in ‘The Match’

Europa leidt na de eerste dag in de continentale atletiekstrijd tegen de Verenigde Staten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De Europese atleten scoorden in ‘The Match’ op de eerste achttien onderdelen 331 punten, tegen 304 voor Team USA. Dinsdag is de tweede dag met de resterende negentien onderdelen.

Een aantal Nederlandse atleten had een inbreng in deze eerste strijd tussen Europa en de VS, waarin de meeste wereldtoppers ontbreken. Naomi Sedney liep de 100 meter bij de vrouwen in 11,77, Chris Garia noteerde op de 100 meter bij de mannen 10,46.

Sedney was ook de slotloopster van het Nederlandse kwartet, dat op de 4×100 meter estafette als derde eindigde in 43,82. Bowien Jansen, NargĂ©lis Statia en Eefje Boons waren de andere loopsters. Bij de mannen liep Nederland, met Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina, naar de tweede plaats in 38,45.