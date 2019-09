Formule 1-team Haas breekt met titelsponsor

De Amerikaanse Formule 1-renstal Haas heeft definitief gebroken met sponsor Rich Energy. De energiedrankfabrikant heeft het in totaal veertien races volgehouden als hoofd- en titelsponsor. Vanaf de eerstkomende race in Singapore is de naam van het bedrijf verdwenen van de bolides van de coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen.

In juli, vlak voor de Britse Grand Prix op Silverstone, kwam het bericht al naar buiten dat Rich Energy het contract wilde beƫindigen met Haas. Aandeelhouders van de fabrikant spraken het bericht toen tegen; het zou een eenmansactie zijn geweest van een intrigant.

Haas gaf kort na de Grote Prijs van ItaliĆ« aan dat de partijen nu echt uit elkaar zijn. “In goede verstandhouding”, aldus het team. Volgens Haas gaat Rich Energy zich beraden op zijn wereldwijde marketingstrategie en past de Formule 1 daar niet meer in.