Fuglsang soleert naar zege in zware bergrit

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang heeft de zestiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De renner van Astana, die geen rol speelt in het algemeen klassement, kwam na een rit over 144 kilometer met drie zware beklimmingen als eerste boven op Alto de la Cubilla, waar de finishlijn was getrokken.

Fuglsang zat mee in de vluchtgroep van de dag die vele minuten voorsprong nam op het peloton, met daarin de mannen voor het klassement. De Deen kreeg alle ruimte, omdat hij geen bedreiging vormde voor de rode trui van Primoz Roglic. Op de flanken van de 18 kilometer lange slotklim van de buitencategorie voerde Fuglsang het tempo op en reed hij iedereen uit zijn wiel.

De Brit Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) kwam aan het einde van de rit nog wel opzetten, maar slaagde er niet meer in bij Fuglsang te komen en eindigde op ruim 20 seconden als tweede. De Spanjaard Luis León Sánchez (Astana) arriveerde als derde op 40 seconden.

Roglic, de Sloveense kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, pareerde ook in deze bergrit alle aanvallen van zijn concurrenten en kwam op 6 minuten van Fuglsang binnen in het gezelschap van zijn landgenoot Tadej Pogacar (Team Emirates) en de Colombiaan Miguel Ángel López (Astana). Hij hulde zich nog steviger in de rode trui, want naaste belager Alejandro Valverde (Movistar) verloor zelfs weer wat tijd. Roglic heeft nu bijna 3 minuten voorsprong op de Spaanse wereldkampioen.

Hoewel er nog twee stevige bergritten op het programma staan in de Vuelta, lijkt Roglic zich te kunnen opmaken voor zijn eerste eindzege in een grote ronde. De Sloveen is tot nog toe ijzersterk bergop en kan steeds tot diep in de etappes leunen op zijn helpers van Jumbo-Visma, onder wie de Amerikaan Sepp Kuss en Robert Gesink.

Wilco Kelderman (Sunweb) reed lek op de slotklim en moest extra energie leveren om aan te sluiten bij de groep van de rode trui. In de loop van de slopende klim moest hij toch weer afhaken en verspeelde meer dan een minuut op Roglic. Hij handhaafde zich wel op de achtste plaats als beste Nederlander in het algemeen klassement.