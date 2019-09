Haase zakt verder weg op ranglijst

Robin Haase hoort niet meer bij de beste 150 tennissers van de wereld. De 32-jarige Hagenaar neemt na de US Open de 156e plaats in op de mondiale ranking. Dat is dertien posities lager dan op de laatst gepubliceerde lijst. Haase verloor in New York in de eerste ronde van de Argentijn Diego Schwartzman.

Tallon Griekspoor boekte zeven plekken winst en is nu 187e.

Rafael Nadal, die de US Open won, blijft tweede, achter de Serviër Novak Djokovic. De Italiaan Matteo Berrettini bereikte de halve eindstrijd en is door die goede prestatie nu de nummer dertien. Grigor Dimitrov uit Bulgarije, die ook doordrong tot de laatste vier tennissers op de US Open, steeg 53 posities en is nu 25e.