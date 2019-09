Hockeyers tegen Pakistan voor olympisch ticket

De Nederlandse hockeymannen moeten Pakistan zien te verslaan om de Olympische Spelen te bereiken. Beide landen werden maandag door loting aan elkaar gekoppeld. Nederland speelt twee keer in eigen land, eind oktober en begin november.

Oranje had zich al voor de Spelen kunnen kwalificeren door in augustus het Europees kampioenschap te winnen. Het team van bondscoach Max Caldas ging echter in de halve finale onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen wonnen het EK wel en zijn daarom al zeker van Tokio 2020.

Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, drie jaar terug, eindigden de Nederlandse mannen als vierde.