Medvedev dwingt Nadal in finale tot uiterste

Rafael Nadal heeft voor de vierde keer de titel veroverd op de US Open in New York. De 33-jarige Spanjaard bleef in de finale de tien jaar jongere Rus Daniil Medvedev op karakter de baas. De als tweede geplaatste routinier zegevierde na 4 uur en 49 minuten in vijf sets: 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4.

De erelijst van Nadal telt nu negentien grandslamtitels, nog maar één minder dan de Zwitser Roger Federer, de recordhouder aller tijden. ‘Rafa’ pakte eerder in New York de hoofdprijs in 2010, 2013 en 2017.

De boeiende finale gaf vele lange slagenwisselingen te zien. Nadal leek op weg naar een triomf in drie sets, maar Medvedev bleek over onvermoede kwaliteiten en krachten te beschikken. Met bij vlagen briljant spel dwong hij Nadal tot het uiterste. De Spaanse vechtjas knokte in de vijfde set echter ijzersterk terug en benutte uiteindelijk zijn derde matchpoint.

Nadal is nu de eerste man in het professionele tijdperk, die na het bereiken van de 30-jarige leeftijd vijf grandslamtitels heeft gewonnen. Hij veroverde eerder dit jaar ook al de titel op Roland Garros. Die Frans-Amerikaanse dubbel bereikte hij drie keer eerder in zijn loopbaan.

Voor Nadal was het zijn 27e finale in een grandslamtoernooi. Voor Medvedev, nummer vier op de nieuwe wereldranglijst, was het zijn eerste eindstrijd op een major. Marat Safin was in 2005 in Australië de laatste Rus in een grandslamfinale (winst tegen Lleyton Hewitt).

Nadal speelde één keer eerder tegen Medvedev. Vorige maand ging de ranke Rus in de eindstrijd in Montréal hard onderuit: 6-3 6-0.

Nadal begon slordig aan de eindstrijd in New York. Hij leverde in de derde game zijn service in. Nadal brak echter meteen terug (2-2) waarna de strijd gelijk opging tot de twaalfde game. Daarin benutte hij zijn tweede setpoint. In de derde game van de tweede set wist de grillige Medvedev vier breakpoints weg te werken. In de zesde game slaagde hij daar niet in (4-2) waarna Nadal de set kon binnenhalen.

In de derde set knokte Medvedev voor wat hij waard was en met bij vlagen uitstekend spel wist hij de vierde set af te dwingen. Daarin had hij de overhand en even leek Nadal te wankelen in de meeslepende finale. In de vijfde set bewees hij echter dat hij in alle opzichten nog steeds een speler van wereldklasse is.