Kristiaan Timman gaat aan de slag als bondscoach van de Nederlandse zaalhockeysters. De 39-jarige oud-international volgt Marieke Dijkstra op, die verder gaat als bondscoach van de zaalhockeymannen.

Timman hockeyde zelf voor Hurley en Amsterdam. Met Amsterdam werd hij op het veld en in de zaal meerdere keren kampioen van Nederland. Op dit moment is Timman assistent-coach van Hurley.

Het eerste toernooi voor Timman als bondscoach is het EK in 2020 in Minsk.