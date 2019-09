Van der Pas onderuit op WK boksen

Max van der Pas heeft al bij zijn eerste optreden bij de wereldkampioenschappen boksen in het Russische Jekaterinenburg verloren. De Nederlander ging in de klasse tot 75 kilogram onderuit tegen de Turk Serhat Guler. Hij deed dat met duidelijk verschil: 5-0. Van der Pas werd bij de vorige WK in 2017 in Hamburg in de tweede ronde uitgeschakeld.

Namens Nederland komen later deze week bij de WK ook Artjom Kasparian (-81 kg, dinsdag), Enrico Lacruz (-63 kg, donderdag) en Delano James (-69 kg, vrijdag) in actie.