Zeker 18 atleten individueel in actie op WK

De Nederlandse atletiekploeg voor de wereldkampioenschappen in Doha telt in ieder geval achttien atleten die individueel in actie komen. Zij hebben voldaan aan de prestatie-eis van de Atletiekunie.

De ploeg wordt nog aangevuld met een tiental atleten die alleen op de estafette uitkomen. Een select groepje van vermoedelijk vier atleten mag ook naar Doha. Zij danken hun individuele startbewijs aan hun positie op de wereldranglijst van hun onderdeel. Het is voor het eerst dat de Atletiekunie deze ranking meeweegt als kwalificatiemogelijkheid.

De Atletiekunie heeft de precieze samenstelling van de ploeg nog altijd niet bekendgemaakt. Dinsdag is er op Papendal wel een presentatie van de ploeg voor de media. De WK in het hypermoderne Khalifa-stadion van Doha (Qatar) beginnen op 27 september en eindigen op 6 oktober.

Sifan Hassan is de enige atlete die zonder discussie kandidaat is voor goud. Zij heeft deze zomer indrukwekkend hardgelopen of diverse afstanden. Ze verbeterde onder meer het wereldrecord op de Engelse mijl, liep Europese records op 3000 en 5000 meter en zegevierde in de finales van de Diamond League op 1500 en 5000 meter. Het leverde haar de hoogste positie op de wereldranglijst op.

Dafne Schippers is tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter en won op de afgelopen twee WK’s brons en zilver op de 100 meter. De Utrechtse sprintster kwam deze zomer nog niet in de buurt van haar beste tijden en zag haar concurrentes uit andere landen veel sneller gaan. Het zal voor haar een hele opgave worden een medaille te veroveren.

Nadine Visser verraste dit voorjaar met de Europese titel op de 60 meter horden. Het duurde deze zomer even voordat ze de scherpte vond op de 100 meter, maar met haar tijd van 12,72 die ze onlangs liep in Berlijn toonde ze de vorm aan waarmee ze in Doha tot de outsiders kan worden gerekend. Dat geldt ook voor meerkampster Anouk Vetter, de Europees kampioene op de zevenkamp van 2016. Wanneer zij topfit is en op alle onderdelen goed scoort, is ze kandidate voor eremetaal. Lisanne de Witte liet deze zomer zien dat ze mee kan met de wereldtop op de 400 meter.