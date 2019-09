Engels ziet Roglic alleen maar groeien

Addy Engels zag als ploegleider van Jumbo-Visma hoe Primoz Roglic dit voorjaar in de Giro na een moeizame slotweek nog net het podium haalde. Een kleine vier maanden later is de Sloveen opnieuw overheersend, nu in de Ronde van Spanje, en lijkt er van verzwakking geen sprake. “Ik denk niet in doemscenario’s, maar je moet voorzichtig blijven”, zei Engels op de tweede rustdag van de Vuelta. Hij ziet bij zijn kopman net iets meer rust en zelfvertrouwen. “Dat komt vooral door de ploeg.”

Het zegt veel, vindt Engels, dat het uitvallen van Steven Kruijswijk al in de vierde etappe geen item meer is. “Dat is een groot compliment voor de jongens die hier rijden.” Vergeten is ook de tegenslag in de ploegentijdrit: een valpartij op de openingsdag leverde behalve schaafwonden ook tijdverlies op. “Maar behalve nog een val op dat gravelpad in Andorra heeft Primoz nog geen tegenslag of slecht moment gehad.”

Nog vijf etappes en Roglic (29) mag zich voor het eerst winnaar van een grote ronde noemen, een status waarnaar hij dit voorjaar lang op weg leek in Italië. Engels stipte dinsdag de verschillen aan. “In de eerste plaats de ploeg. Niets ten nadele van de jongens die in de Giro reden, maar daar misten we bijvoorbeeld Robert Gesink en viel Laurens De Plus snel weg. Sepp Kuss reed daar ook maar heeft nu betere benen. Primoz kwam in de Giro te snel geïsoleerd te zitten. Daar kwamen buikklachten en een val, waar hij meer last van had dan hij wilde toegeven, bovenop. Die derde plaats kwam uit zijn tenen.”

De voorbereiding was ook volledig anders. Kort voor de Giro won Roglic nog de Ronde van Romandië. In de aanloop naar de Vuelta reed hij geen enkele wedstrijd. “Feit is dat hij na een lange periode van inactiviteit meteen goed kan trainen en presteren. Hij is hier in de ronde gegroeid. We zullen dat in de winter zeker evalueren.”

Als ploegleider was Engels drie keer eerder dicht bij de eindzege in een grote ronde. Met Tom Dumoulin (Vuelta, 2015), Steven Kruijswijk (Giro, 2016) en dus Roglic dit voorjaar. “Het waren allemaal mooie ervaringen, maar het wordt wel eens tijd dat het lukt. Het heeft voor mij geen gevolgen, geen bonus of zo. Maar het is wel mijn ambitie mensen zo goed mogelijk te laten presteren. Een zege in een grote ronde is het hoogst haalbare. Als Primoz wint zal ik blij en trots zijn.”