Honkballers verslaan gastland Duitsland op EK

De Nederlandse honkballers hebben bij het EK gastland Duitsland met 8-1 aan de kant gezet. Het Koninkrijksteam van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen plaatste zich daardoor voor de kwartfinales. In Bonn was Ademar Rifaela de grote man bij Oranje met drie homeruns.

Calten Daal was in de eerste inning goed voor de 1-0, na een honkslag van Sharlon Schoop. In de tweede inning maakte Duitsland gelijk. Vervolgens was Rifaela sterk in zijn slagbeurten in de tweede en vierde inning. Twee homeruns zorgden voor twee punten en ook Hendrik Clementina kon daardoor tweemaal binnenlopen. Bij een 5-1-stand was het slotakkoord weer voor Rifaela die met een homerun in de achtste inning Clementina en Sicnarf Loopstok binnen liet lopen.

De honkballers zijn zeker van een plek bij de eerste vier van poule A. Woensdag speelt Oranje nog tegen Israƫl en het restant van het afgebroken duel met Groot-Brittanniƫ (10-2 voorsprong).

Europese titelverdediger Oranje moet bij de eerste vijf eindigen voor plaatsing van het olympische kwalificatietoernooi dat direct na het EK wordt gehouden in Bologna en Parma.