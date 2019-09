Ortiz na schietpartij terug op veld Red Sox

Drie maanden nadat hij in een bar in de Dominicaanse Republiek in zijn rug was geschoten, stapte David Ortiz weer het veld van Boston Red Sox op. De gestopte tophonkballer mocht op Fenway Park de ‘first pitch’ gooien voor de thuiswedstrijd tegen New York Yankees. “Ik wil God bedanken dat hij me een tweede kans heeft gegeven in mijn leven, zodat ik hier met jullie kan zijn”, zei de 43-jarige Ortiz tegen het publiek. “De Red Sox-familie is er altijd voor me, al jullie gebeden zijn verhoord.”

De beroemde honkballer uit de Dominicaanse Republiek stopte in 2016 met drie kampioensringen op zak. Ortiz, beter bekend als ‘Big Papi’, won de World Series met de Red Sox in 2004, 2007 en 2013.

Ortiz werd op 9 juni in zijn rug geraakt bij een schietpartij in Santo Domingo. Niet de oud-honkballer, maar een vriend waarmee hij aan tafel zat was volgens justitie het eigenlijke doelwit. Ortiz lag bijna twee weken op de intensive care en moest meerdere operaties ondergaan.

‘Big Papi’ mocht bij zijn terugkeer op Fenway Park de eerste bal gooien. Hij zag de Red Sox van Xander Bogaerts vervolgens met 5-0 verliezen van de Yankees.