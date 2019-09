Roglic langer bij Jumbo-Visma

Primoz Roglic rijdt nog zeker vier jaar voor Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerploeg meldde op de rustdag van de Ronde van Spanje dat het contract met de 29-jarige Sloveen, de leider in het algemeen klassement van de Vuelta, is opengebroken en verlengd tot eind 2023. Het contract van Roglic liep nog een jaar door.

Roglic is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van de Nederlandse ploeg die bij zijn komst nog LottoNL-Jumbo heette. De Sloveen had al een carrière als schansspringer achter de rug toen hij in 2013 bij het kleine Adria Mobil zijn wielerloopbaan begon.

In zijn eerste jaar in Nederlandse dienst verraste hij met winst van de lange individuele tijdrit in de Giro d’Italia. De jaren erna groeide Roglic uit tot een ronderenner met de vierde plaats in de Tour de France (2018) en de derde plaats in de Giro (2019) achter zijn naam. In de Vuelta lijkt hij, met nog vijf dagen te gaan, op weg naar de eindzege.

“De manier van werken van deze ploeg bevalt me. Het doet me deugd er deel van uit te maken”, zegt Roglic. “Het draait om samenwerken. Samen kunnen we grote doelen bereiken. Als wielrenner ben ik als relatieve beginneling bij deze ploeg binnengekomen en ik heb me met de hulp van het team ontwikkeld. Ik kreeg kansen en ondersteuning. Het is allemaal snel gegaan. Voor mij, maar ook voor de ploeg. We hebben inmiddels samen een aardig niveau bereikt en ik geloof er heilig in dat we nog meer kunnen bereiken.”

Roglic krijgt volgend jaar Tom Dumoulin als ploeggenoot, een renner met ook klassementsambities in grote ronden. “We verbeteren nog steeds en onze top is nog niet in zicht. De ploeg en ik hebben elkaar naar een hoger niveau gebracht en dat zorgt echt voor verbondenheid. We willen het beste uit mij, maar ook uit het team halen. Dan zien we pas hoe ver we echt kunnen komen.”