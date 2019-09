Tennisser Anderson mist ook Laver Cup

De Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson heeft zich bij John McEnroe afgemeld voor het toernooi om de Laver Cup. De 33-jarige Anderson, nummer 18 van de wereld, heeft nog altijd last van de knieblessure die hem onlangs ook verhinderde om mee te doen aan de US Open. De Zuid-Afrikaan kwam op Wimbledon voor het laatst in actie.

Anderson stond twee keer in een grandslamfinale, in 2017 op de US Open en vorig jaar op Wimbledon. Hij stapte beide keren als verliezer van de baan.

Anderson maakte voor de Laver Cup deel uit van het zogeheten wereldteam, dat onder leiding staat van McEnroe. Hij wordt vervangen door de 21-jarige Amerikaan Taylor Fritz. Het team bestaat verder uit John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov en Jack Sock. Zij nemen het van 20 tot en met 22 september in Genève op tegen het Europese team van Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas en Fabio Fognini. Björn Borg is de captain van Europa. De Laver Cup maakt dit jaar na twee proefedities, beide gewonnen door de Europese tennissers, voor het eerst deel uit van de ATP-kalender.