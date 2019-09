Van der Poel maakt indruk in Groot-Brittannië

Mathieu van der Poel heeft tweeënhalve week voor de wegrace bij de WK wielrennen zijn klasse getoond in de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse coureur van Corendon-Circus kwam solo over de streep na een machtige jump in de laatste kilometer. Hij greep ook de leiderstrui.

In de rit van Gateshead naar Kendal over ruim 173 kilometer waren drie beklimmingen opgenomen, een van de eerste, tweede en van de derde categorie. Dat zorgde voor een uitgedund peloton. Op 15 kilometer van Kendal ging de Fransman Tony Gallopin op avontuur en kreeg de Belg Ben Hermans en de Engelsman James Shaw mee. Zij hadden een voorsprong van 10 seconden vlak voor de finish, maar Van der Poel haalde ze op de steile laatste kilometer in met een sterke aanval. De Belg Jasper De Buyst kwam achter Van der Poel als tweede over de finish, de Australiër Simon Clarke werd derde.

In het algemeen klassement heeft Van der Poel een voorsprong van 1 seconde op de Italiaan Matteo Trentin, de vorige leider.