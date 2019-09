Wielrenner Urán ondergaat operatie van 7 uur

De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Urán kan eindelijk gaan werken aan zijn herstel, na een zware val in de Ronde van Spanje. Tijdens een 7 uur durende operatie is de kopman Education First geholpen aan de breuken en verwondingen die hij bijna twee weken geleden opliep bij een val in de zesde etappe van de Vuelta. Hij brak daarbij niet alleen een sleutelbeen en schouderblad, maar ook enkele ribben die weer voor schade aan zijn longen zorgden.

“Na 7 uur opereren, vertelde de dokter aan mijn familie dat de puzzel compleet was”, schreef Urán op Instagram bij een foto vanuit het ziekenhuisbed. “Volgens de dokter heb ik heel veel geluk gehad.”

De 32-jarige Colombiaan kon aanvankelijk niet geopereerd worden omdat de situatie van een van zijn geperforeerde longen eerst stabiel moest worden. Urán lag dagenlang op de intensive care van een ziekenhuis in Barcelona. De klimmer begon met hoge verwachtingen aan de Vuelta. Urán stond op de zesde plek in het klassement toen een val een einde maakte aan zijn Ronde van Spanje. De Colombiaan eindigde een keer als tweede in de Tour de France en twee keer in de Giro.