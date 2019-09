19 Nederlandse golfers in 100e KLM Open

Het Nederlandse aandeel in de honderdste KLM Open is groot met negentien spelers. Veertien hebben de status van golfprofessional, vijf zijn nog amateur. Absolute blikvanger is Joost Luiten. De 33-jarige Bleiswijker won het KLM Open twee keer (2013 en 2016).

Maarten Lafeber begint donderdag op golfbaan The International (naast Schiphol) voor de 23e keer aan het KLM Open. De 44-jarige bondscoach is daarmee recordhouder. Hij won het toernooi zestien jaar geleden (2003). Amateur Benjamin Reuter is met 16 jaar de jongste van het stel. Hij wordt beschouwd als een van grootste golftalenten in Nederland.

Doorgaans halen de meeste Nederlandse deelnemers niet de zogeheten cut. Zij zitten na twee ronden in de onderste helft van het klassement en vallen af. Toernooidirecteur Daan Slooter vindt het desondanks belangrijk dat er veel Nederlanders meedoen. “Het KLM Open wil juist ook spelers de kans geven op jonge leeftijd te ervaren hoe het is om op dit niveau te golfen. Vandaar dat we veel wildcards verstrekken aan Nederlandse spelers.’’