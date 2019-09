3e ritzege Groenewegen, Van der Poel leider af

Dylan Groenewegen heeft voor de derde keer in vijf dagen een ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. Na zijn zege in de openingsrit en de derde etappe was de 26-jarige sprinter van Jumbo-Visma op de vijfde dag een klasse apart in Birkenhead Park. Mathieu van der Poel begon in de groene leiderstrui, maar die moest hij afstaan aan de Italiaan Matteo Trentin.

Groenewegen profiteerde bij het boeken van zijn 14e zege van het seizoen van uitstekend voorbereidend werk van Mike Teunissen, die vooraan flink aanzette. Op gepaste afstand van Groenewegen, meerdere fietslengtes, werd de Brit Matt Walls tweede en Trentin derde. Door de daarmee behaalde bonificatieseconden loste Trentin Van der Poel af. De vierde plaats was voor de Nederlander Cees Bol van Team Sunweb.

Van der Poel heeft in het algemeen klassement nu drie seconden achterstand op Trentin. De Belg Jasper De Buyst staat derde, op tien seconden van de leider van Mitchelton-Scott.

Donderdag gaat de Tour of Britain verder met een individuele tijdrit over ruim 14 kilometer.

Vorig jaar werd de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen door Julian Alaphilippe, een jaar eerder door Lars Boom.