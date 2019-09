De Clercq zegt peloton vaarwel

De Belgische wielrenner Bart De Clercq houdt het na dit seizoen voor gezien. De 33-jarige coureur van Wanty-Gobert kon na een val in januari 2018, waarbij hij een heup brak, zijn oude niveau niet meer halen. Mede daardoor kiest hij in 2020 voor een maatschappelijke loopbaan.

De Clercq is profrenner sinds 2010. Hij startte bij Omega Pharma-Lotto en bleef bij die ploeg tot 2017. Als klimmer boekte hij enkele goede resultaten in grote rondes. Zo won hij een etappe in de Giro van 2011. Naast die etappezege in Italië, heeft hij een dagsucces in de Ronde van Polen van 2015 op zijn erelijst staan.

“Ik heb er vrede mee dat ik vanaf volgend jaar in het ‘gewone leven’ een weg zal zoeken”, liet De Clercq weten. “Ik hoop dat ik mijn ervaring als profwielrenner, in combinatie met mijn masterdiploma lichamelijke opvoeding, kan gebruiken in een nieuwe job. Het is spijtig dat ik mijn wielercarrière enigszins in mineur en enkele jaren eerder dan gewenst moet afsluiten. Ik heb er misschien niet alles kunnen uithalen, maar het was een ongelooflijke ervaring.”