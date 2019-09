De Vries met Mercedes in Formule E

Autocoureur Nyck de Vries komt in het nieuwe seizoen in de Formule E in actie. De 24-jarige Fries gaat voor Mercedes rijden. De Belg Stoffel Vandoorne, die ervaring heeft opgedaan in de Formule 1, wordt zijn teamgenoot.

De Vries leidt dit seizoen in de Formule 2 in het klassement om de wereldtitel. Hij kan tijdens de volgende race, over drie weken in Rusland, de eindzege veiligstellen. De Vries is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2, dat ook als opstap kan dienen naar de Formule 1.

“Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging”, liet De Vries weten. “Het wordt een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan. Ik ben dankbaar voor deze kans.”

Mercedes doet komend seizoen voor de eerste keer met een volledig eigen team, onder eigen naam, mee aan de elektrische raceklasse. Het nieuwe seizoen in de Formule E begint op 22 november in Saudi-Arabië. Ook Porsche debuteert in het kampioenschap.

De Duitse teamleiding temperde tijdens de presentatie van De Vries en Vandoorne in Frankfurt de verwachtingen. “Het seizoen 2019-2020 wordt een leerjaar. Je mag zeker niet verwachten dat we meteen alles zullen gaan winnen. Maar met deze twee coureurs beschikken we over sterke rijders die zich nog volop verder kunnen ontwikkelen.”

De Formule E is ontstaan in 2010. Het eerste kampioenschap vond plaats in 2014. De races met elektrisch aangedreven raceauto’s worden in steden over de hele wereld gereden, met name op straatcircuits.