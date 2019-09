Gilbert wint, Quintana en Kelderman stijgen

Nairo Quintana heeft in de Vuelta een flinke sprong in het algemeen klassement gemaakt. De 29-jarige coureur van Movistar finishte als veertiende in een flinke kopgroep, die al in het begin van de redelijk vlakke zeventiende etappe ontstond. De Colombiaan klom van de zesde plaats naar de tweede plek in de rangschikking, op 2.24 minuten van leider Primoz Roglic, die in de achtervolgende groep een lastige dag had.

Ook Wilco Kelderman behoorde tot de vroege avonturiers. Hij eindigde in de etappe als vijfde en steeg daardoor van de achtste naar de zesde plek in het klassement.

De enerverende rit over bijna 220 kilometer tussen Aranda de Duero en Guadalajara werd gewonnen door Philippe Gilbert. De 37-jarige Belg wist op het laatste stuk, dat flink omhoogging, de voor de winst sprintende Ier Sam Bennett nog te achterhalen. Voor Gilbert was het zijn tweede zege in deze Vuelta. Eerder won hij de twaalfde rit. Bennett bleef vooralsnog steken op twee overwinningen in deze Ronde van Spanje.

Met Quintana en Kelderman waren ook Wout Poels, Fabio Jakobsen en Jetse Bol van de partij in de vroege vluchtpoging van circa veertig renners. Door de harde wind en het hoge tempo ontstonden de nodige waaiers. Mede daardoor viel het peloton, vaak onder aanvoering van Team Jumbo-Visma, dat de leiderstrui van Roglic moest verdedigen, in stukken uiteen.

De kopgroep bouwde een voorsprong op van ruim 5 minuten en zelfs even 6 minuten. Daardoor had Quintana de tweede plaats al op circa 100 kilometer van de streep ‘virtueel’ te pakken. Gaandeweg moesten nogal wat renners uit de kopgroep lossen, onder wie Bol en later ook Jakobsen. Er bleven zo’n dertig coureurs over, die in een straf tempo richting Guadalajara reden.

In de steile slotfase viel Zdenek Stybar als eerste aan. Bennett passeerde de Tsjech enkele honderden meters voor de finish, maar de ultieme versnelling van Gilbert was hem te machtig. Poels eindigde als vijftiende en Roglic als 30e, vlak achter Alejandro Valverde, op 5.29 van de winnaar. De Spanjaard zakte door de topdag van Quintana naar de derde plaats in het klassement.