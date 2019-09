Groenewegen verguld met Britse hattrick

Dylan Groenewegen was voor de derde keer in de Ronde van Groot-Brittannië het stralende middelpunt van een feestje bij Team Jumbo-Visma. De 26-jarige topsprinter behaalde op kenmerkende wijze zijn veertiende overwinning van het seizoen. Voor zijn ploeg was het alweer de 46e zege in dit succesvolle jaar.

“Dit was echt een mooie teamprestatie en een geweldige lead-out”, concludeerde Groenewegen voldaan. “Toch had ik een minder gevoel dan de vorige dagen. We hadden de etappe onder controle en Koen Bouwman heeft heel veel werk verricht in de achtervolging. We zaten op de slotklim niet helemaal ideaal. Met dank aan Jos van Emden kwamen we op het juiste moment weer van voren te zitten, waarna Amund Grøndahl Jansen en Mike Teunissen de sprint geweldig aantrokken. Deze zege is niet alleen goed voor mijn moraal, maar ook voor de ploeg.”

Ook Teunissen was dik tevreden. “We vonden elkaar net op tijd. Ik kon Dylan ideaal naar de laatste tweehonderd meter brengen. Ik hoefde mijn moment alleen maar af te wachten. Het was een prima dag.”