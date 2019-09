Haase al na eerste partij klaar op challenger

Robin Haase is al in de tweede ronde van het challengertoernooi van Banja Luka uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Haase, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, liet zich op het Bosnische gravel verrassen door de Italiaan Gian Marco Moroni: 6-1 6-4. De wedstrijd duurde maar 67 minuten.

Moroni is de nummer 279 van de wereld. Haase is afgezakt naar plek 156 op de mondiale ranglijst en daarom veroordeeld tot het spelen van challengertoernooien. Dit jaar deed hij één keer eerder mee aan een challenger en ook toen verloor hij zijn eerste partij.

Tallon Griekspoor wist zich in Banja Luka wel te plaatsen voor de derde ronde. De nummer 187 van de wereld won met 7-5 4-6 6-3 van de Fransman Fabien Reboul.