Honkballers ruim langs Israël

De Nederlandse honkballers hebben bij het EK in Duitsland de laatste, volledige groepswedstrijd met ruime cijfers gewonnen. De titelverdediger zegevierde in Bonn tegen het nog ongeslagen Israël met 13-4. Oranje was al zeker van een plaats in de kwartfinales.

Woensdagavond moet Nederland nog het restant van het afgebroken duel tegen Groot-Brittannië afwerken. Oranje leidt in dat duel met 10-2. Bij winst in die wedstrijd gaat Nederland als groepswinnaar naar de kwartfinales.

De top vijf van het EK plaatst zich voor het olympisch kwalificatietoernooi later deze maand in Italië.